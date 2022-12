Víctimas del incendio fatal del barco Conception estaban despiertas e intentaron escapar: informe

SANTA BARBARA, Calif. (KABC) -- Tres años después de que el incendio del barco Conception matara a 34 personas frente a la costa de Santa Bárbara, un video recuperado de uno de los teléfonos celulares de las víctimas muestra que ellas estaban despiertas y tratando de escapar las llamas, según un informe.

The Los Angeles Times informó que los investigadores mostraron al menos un videoclip del teléfono celular dañado de una de las víctimas a varios familiares de los fallecidos.

En el video, se puede ver a las personas tratando de encontrar la salida mientras el humo llenaba sus dormitorios.

El capitán del barco, Jerry Boylan, se declaró inocente de mala conducta y negligencia grave que condujeron a las 34 muertes en el Día del Trabajo de 2019.

