Muertes por sobredosis entre adolescentes subieron durante la pandemia, según estudio de UCLA

LOS ANGELES (KABC) -- Dos muertes recientes por sobredosis de drogas que involucran a estudiantes de secundaria en el condado de Los Ángeles tienen a los funcionarios de salud locales alertando al público sobre los narcóticos mortales que se ofrecen ilícitamente a los jóvenes.

La investigación más reciente revela que California es el epicentro de la crisis de sobredosis entre adolescentes. Los expertos y los funcionarios de salud dicen que las píldoras falsificadas mezcladas con fentanilo no solo son más accesibles, sino que también son más peligrosas.

La muerte por sobredosis de Melanie Ramos, de 15 años, en la escuela secundaria Bernstein en Hollywood no fue una anomalía.

"Yo solo lo que quiero es justicia para ella. Que se investigue bien lo que paso realmente", dijo la madre de Melanie, Elena Ramos.

VIDEO: La madre de Melanie Ramos habla sobre la sobredosis que le causó la muerte a su hija

Otra muerte por sobredosis se reporto en La Puente donde se involucró a otro joven. Los investigadores de abuso de sustancias de UCLA dicen que lamentablemente se está convirtiendo en la norma.

"La tasa de muertes por sobredosis entre los adolescentes estadounidenses casi se duplicó en 2020, el primer año de la pandemia de COVID-19, y aumentó otro 20% en la primera mitad de 2021 en comparación con los 10 años antes de la pandemia", según un comunicado de prensa de la UCLA. sobre la investigación

"Estas son tendencias muy preocupantes, nunca hemos visto algo así en los Estados Unidos", dijo el Dr. Joseph Friedman, investigador de adicciones en la Escuela de Medicina David Geffen de la UCLA.

Friedman dijo que su estudio revela la reciente aparición de píldoras falsificadas con fentanilo que se parecen a Xanax, Percocet o Adderall y que atraen a los jóvenes.

"No son los jóvenes que tienen una adicción. No son los jóvenes que sufren por abuso de sustancias", dijo. "En realidad, son los adolescentes que simplemente están experimentando con las drogas".

"Alguien puede estar experimentando, toma una pastilla, y si esa pastilla contiene fentanilo, puede morir", dijo el Dr. Gary Tsai, director del control de abuso de sustancias del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

Los funcionarios de salud aconsejan a los padres que tengan una conversación franca con sus hijos.

Expertos dicen que los adolescentes deben conocer las estrategias de reducción de daños.

"Es muy importante tener naloxona a la mano. La naloxona es el medicamento para revertir la sobredosis de opioides", señaló Tsai. "Muy similar a cómo puede funcionar una pluma de epinefrina para las reacciones alérgicas anafilácticas".

"Siempre recomiendo que lo guarden en el auto", dijo Friedman.

Otra herramienta para la reducción de daños son las tiras de prueba para el fentanilo. Estudios muestran que saber si las píldoras están contaminadas ha evitado las sobredosis.

"Desafortunadamente, el daño está ocurriendo", dijo Friedman. "Estamos viendo una gran cantidad de sobredosis entre adolescentes en este país, y es hora de que seamos realistas y presentemos información precisa a los jóvenes sobre cómo pueden mantenerse a salvo".

Friedman dice que su investigación muestra que la crisis de píldoras falsificadas de fentanilo desproporcionadamente afecta a los latinos, afro-americanos, y los nativos americanos. Dice que esta crisis se ha convertido realmente en un problema de justicia social.

