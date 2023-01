LAPD mata a sospechoso armado en el sur de Los Ángeles; segundo tiroteo policial en 24 horas

LOS ANGELES (KABC) -- La policía de Los Ángeles le disparó fatalmente a un sospechoso que supuestamente estaba armado con un objeto afilado el martes por la noche.

El tiroteo ocurrió en la cuadra 2700 de Central Avenue en el sur de Los Ángeles.

Los oficiales respondieron a un informe de un hombre que estaba arrojando "objetos duros" a los automóviles que pasaban, dijo el capitán de LAPD, Kelly Muniz.

Los oficiales se acercaron al sospechoso, quien supuestamente sostenía un objeto de metal afilado de aproximadamente un pie de largo. Muniz describió el objeto como "potencialmente un instrumento de apuñalamiento".

Muniz dijo que el hombre se negó a soltar el objeto a pesar de numerosas órdenes de los oficiales y, en algún momento, la policía abrió fuego hiriendo al sospechoso. Las autoridades dicen que todos los oficiales llevaban cámaras corporales.

A pesar de recibir atención médica y ser trasladado al hospital por una ambulancia, el sospechoso, de unos 20 años, murió por sus heridas.

No se dieron a conocer más detalles. La investigación continúa.

Este es el segundo tiroteo policial que involucra a LAPD en los últimos días. Otro tiroteo policial ocurrió el lunes en Westlake cuando los oficiales le dispararon fatalmente a un sospechoso de violencia doméstica armado con un cuchillo.

