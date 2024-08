Vanessa Hudgens presume su embarazo en la alfombra roja de los premios Oscar

LOS ÁNGELES (KABC) -- Tras meses de especulaciones por parte de fans y espectadores en las redes sociales, Vanessa Hudgens confirmó públicamente el domingo su embarazo mostrando su "pancita" en la alfombra roja de los Oscar.

Con un vestido de gala negro, Hudgens lució con orgullo su embarazo mientras los fotógrafos tomaban fotos de la actriz de "Spring Breakers" a las puertas del Dolby Theatre de Hollywood.

Hudgens, de 35 años, está preparada para presentar "The Oscars Red Carpet Show" junto a la copresentadora Julianne Hough. La ceremonia oficial de entrega de los 96 Premios de la Academia comenzará a las 3:30 PDT en ABC.

La semana pasada, Hudgens se sinceró en el episodio del 6 de marzo del podcast "She Pivots" sobre los rumores de embarazo que circulaban por Internet y cómo se sentía.

"Literalmente, tuve un enfrentamiento con el público que tomó el control sobre su opinión de mí de una manera irrespetuosa", dijo Hudgens, recordando cómo sus publicaciones en las redes sociales de su despedida de soltera en octubre cosecharon comentarios que teorizaban que estaba embarazada.

"Y yo estaba como, 'Eso es tan grosero'", continuó. " Perdón por no usar Spanx todos los días y, como, soy una mujer real y tengo un cuerpo real".

Hudgens dijo que no dejó que la discusión arruinara lo que ella llamó "uno de los momentos más felices de mi vida" y en su lugar quiere usarlo como un recordatorio para que la gente conozca "reglas simples para ser una buena persona."

"Una de ellas es no hacer suposiciones... en todos los aspectos de la vida, pero especialmente sobre los cuerpos de otras mujeres", dijo.

Hudgens dijo que las mujeres "lidiamos mucho con otras personas que intentan controlar nuestros cuerpos" y espera que este momento recuerde a todos "ser un poco más conscientes".

La actriz se casó con su marido Cole Tucker en diciembre. Durante el episodio "She Pivots", señaló que no hay "nada malo en estar embarazada, obviamente" y dijo que " está ansiosa por que llegue el día".

ABC News contribuyó a este informe.

