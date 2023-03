Un juez permitió que una coalición de vendedores ambulantes siga adelante con su demanda contra la ciudad de Los Ángeles por sus "zonas de no venta". (Este informe está en inglés)

Vendedores ambulantes pueden seguir adelante con demanda contra Los Ángeles por 'zonas de no venta'

LOS ANGELES (KABC) -- Un juez permitió que una coalición de vendedores ambulantes siga adelante con su demanda contra la ciudad de Los Ángeles por sus "zonas de no venta".

El juez de la Corte Superior de Los Ángeles, James C. Chalfant, anuló el primer desafío legal de la ciudad a la petición presentada el 7 de diciembre por tres grupos comunitarios: Community Power Collective, East Los Angeles Community Corp. e Inclusive Action for the City, al igual que dos vendedores ambulantes, Merlín Alvarado y Ruth Monroy.

Chalfant escuchó los argumentos el 16 de marzo antes de emitir la decisión final.

La petición desafía la ordenanza de "zonas de no venta" de la ciudad que prohíbe la venta de alimentos en las banquetas a menos de 500 pies de muchos de los vecindarios y destinos turísticos más populares de la ciudad, incluyendo Universal Studios/CityWalk, Hollywood Bowl, Dodger Stadium y El Paseo de la Fama de Hollywood.

La ciudad sostiene que permitir la venta ambulante en zonas turísticas e instalaciones deportivas provoca áreas muy concurridas que obliga a los peatones a caminar por la calle.

Los peticionarios alegan que las zonas de no venta entran en conflicto con SB 946, la ley de California de 2018 que despenalizó la venta ambulante.

La coalición y los vendedores ambulantes dicen que al argumentar que las ventas en las banquetas en los lugares seleccionados hacen que los peatones caminen por la calle, la ciudad no ofrece datos que demuestren cuándo y dónde los peatones han invadido la calle, si la venta en las banquetas es la causa o si alternativas a una prohibición de venta han sido consideradas.

"La ciudad simplemente ha hecho esa declaración, pero no han proporcionado ninguna evidencia para demostrar que, de hecho, hay problemas de tráfico o congestión", dijo Katie McKeon, abogada que representa a los vendedores ambulantes.

Según el fallo provisional de Chalfant, la ciudad no ha demostrado que sus restricciones estén directamente relacionadas con preocupaciones objetivas de salud, seguridad o bienestar. Dijo además que la ciudad no explica por qué se eligieron las siete "zonas de no venta", qué congestionamiento ha ocurrido en esos lugares, por qué se seleccionó la regla de 500 pies y si la venta ambulante está directamente relacionada con las preocupaciones declaradas por la ciudad.

Para los vendedores ambulantes como Ruth Monroy, quien comenzó su negocio a lo largo del Paseo de la Fama después de que el estado aprobara la ley que permitía la venta ambulante, la prohibición de la ciudad tiene un impacto real. Se ha enfrentado a infracciones que tienen un costo económico y mental.

La demanda en curso con la ciudad es parte de un esfuerzo de base que comenzó hace años para los vendedores ambulantes de Los Ángeles, quienes han desempeñado un papel en la creación de políticas estatales.

La próxima audiencia está fijada para junio.

City News Service Inc. contribuyó a este informe