Arrestan a conductor que atropelló a 25 reclutas policiales en Whittier

WHITTIER, Calif. (KABC) -- La policía arrestó al conductor que chocó contra un grupo de reclutas de varias agencias policiales en todo el sur de California mientras corrían en Whittier.

Nicholas Joseph Gutiérrez, de 22 años, enfrenta cargos por intento de homicidio de agentes policiales, dijo el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles. La agencia dice que Gutiérrez enfrentará cargos adicionales.

El incidente ocurrió el miércoles por la mañana en el área de South Whittier cerca de Mills Avenue y Trumball Street. El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo que una clase de 75 reclutas corrían como parte de un ejercicio de entrenamiento cuando el conductor, quien estaba manejando en sentido contrario, los atropelló.

Gutiérrez luego se estrelló contra un poste de luz y sufrió heridas menores, según los investigadores.

El accidente dejó a 25 reclutas con varios tipos de heridas - desde un traumatismo craneal hasta la pérdida de extremidades, según las autoridades. Una de las víctimas permanece hospitalizada con un ventilador. Un total de cinco reclutas se encuentran actualmente es estado crítico, cuatro están recibiendo atención médica por heridas "moderadas" y otros 16 por heridas menores.

Una cámara de seguridad capto el incidente y muestra al grupo de reclutas corriendo en una formación al lado de la calle y escoltados por dos patrullas en la parte trasera cuando el conductor, quien no aparece reducir la velocidad y desviarse, se dirige directamente hacia el grupo.

Villanueva dijo que hay indicaciones que el conductor aceleró justo antes del choque. También dijo que no parecía que hubiera obstáculos u otros vehículos que pudieran haber afectado el comportamiento del conductor.

Villanueva dijo que los reclutas son de varias agencias policiales, incluyendo los departamentos de policía de Bell, Glendale, Pasadena, El Segundo y UCLA. El resto eran del departamento del alguacil.

Las cinco víctimas más críticas fueron trasladadas a diferentes hospitales en el área, incluyendo el Centro Médico UCI, el Centro Médico St. Francis, el Centro Médico LAC+USC y el Hospital PIH Health Whittier.

Gutiérrez está actualmente detenido con una fianza de $2 millones de dólares.

