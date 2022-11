Conductor atropella a 22 reclutas de LASD mientras entrenaban en Whittier

WHITTIER, Calif. (KABC) -- Veintidós reclutas del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles resultaron heridos después de que un conductor manejando en sentido contrario los atropelló mientras corrían el miércoles, dijeron las autoridades.

El incidente ocurrió en el área de South Whittier cerca de Mills Avenue y Trumball Street alrededor de las 6:29 a.m.

Las víctimas estaban corriendo como parte de un ejercicio de entrenamiento cuando el conductor, de 22 años, los atropelló, según el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles.

Cinco de los reclutas se encuentran actualmente es estado crítico, cuatro están siendo tratados por heridas moderadas y 13 tienen heridas menores.

Las autoridades dicen que el conductor resultó herido y solo sufrió heridas menores.

Las imágenes de la escena mostraron a una docena de patrullas del alguacil junto con varios vehículos de bomberos y ambulancias. Se vio a los equipos de emergencia dando atención médica a los reclutas en medio de la calle.

Un testigo, solo identificado como José, dijo que algunas de las víctimas estaban inconscientes y otras tenían heridas muy graves en las piernas. También dijo que algunos de los reclutas estaban sangrando por la cara.

El atropellamiento ocurrió a una milla de la Academia STARS Explorer donde los reclutas suelen entrenar.

Esta es una historia en desarrollo. Este artículo se seguirá actualizando a medida que haya más información disponible.

Would you like to read this story in English? Click here