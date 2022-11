Mueren padre e hijo en accidente automovilístico en Woodland Hills; conductor de 21 años arrestado

WOODLAND HILLS, LOS ANGELES (KABC) -- El propietario de un restaurante de Malibu y su hijo adolescente fueron identificados como las víctimas que murieron en un accidente automovilístico en Woodland Hills el martes.

Andrea Bullo, propietario del popular restaurante Moonshadows, y su hijo Marco, de 13 años, murieron el martes por la noche después de que un Camry, que iba a alta velocidad, chocara contra el auto de Bullo, según las autoridades.

Un empleado del restaurante identificó a las víctimas. El forense aún no ha revelado oficialmente sus identidades.

El choque ocurrió en la cuadra 23100 de W. Mulholland Drive. El conductor del Camry, Kevin González, de 21 años, fue arrestado por delito grave de conducir bajo los efectos del alcohol (DUI en inglés).

González sufrió heridas menores y recibió atención médica en un hospital. Estaba detenido con una fianza de $4 millones de dólares.

