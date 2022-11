Arrestan a sospechoso de conducir ebrio tras accidente fatal en Woodland Hills

WOODLAND HILLS, LOS ANGELES (KABC) -- La policía de Los Ángeles arrestó a un sospechoso de conducir ebrio después de un violento accidente automovilístico en Woodland Hills que mató a dos personas.

El choque involucró a dos vehículos y ocurrió el martes alrededor de las 9 p.m. en la cuadra 23100 de W. Mulholland Drive, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Se produjo un incendio tras el choque.

Dos hombres que viajaban en un Mustang fueron declarados muertos en el lugar. El conductor de un Camry fue arrestado por delito grave de conducir bajo los efectos del alcohol, DUI en inglés.

Las autoridades aún no han identificado al conductor del Camry, quien sufrió heridas menores.

No se dieron a conocer más detalles. La investigación continúa.

