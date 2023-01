Mujer embarazada de 25 años asesinada a tiros cuando se dirigía a fiesta de cumpleaños

ARTESIA, Calif. (KABC) -- Una mujer embarazada de 25 años fue asesinada a tiros en Artesia cuando se dirigía a una fiesta de cumpleaños con su padre, y su angustiada familia cree que no fue un acto al azar.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 7:30 p.m. el 29 de diciembre en la intersección de Pioneer y Artesia Boulevard.

Marissa Pérez, que esperaba un hijo en junio, estaba en el asiento del pasajero delantero del automóvil mientras su padre conducía para recoger un pastel de cumpleaños.

Según la madre de Pérez, Sandra Tolentino, otro conductor se detuvo junto al padre y la hija y comenzó a disparar. Pérez recibió varios disparos, incluso uno en la cabeza, dijo su madre.

Las autoridades continúan buscando al tirador. El Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles no ha publicado una descripción del sospechoso o sospechosos.

Tolentino y su familia, quienes describieron a Pérez como "la persona más leal, amorosa, extrovertida y fuerte", están afligidos, tratando de encontrarle sentido a la tragedia que ocurrió pocos días antes del Año Nuevo.

Cualquiera que tenga información sobre este caso por favor llame a la oficina de homicidios de LASD al 323-890-5500.

Mientras tanto, la familia de Pérez ha creado una página de GoFundMe para recolectar donaciones.

