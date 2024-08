Chiquis brilla con su nueva gira 'Diamantes' con paradas en el sur de California

LOS ANGELES (KABC) -- La superestrella de la música mexicana Chiquis Rivera invita a sus fans a brillar con ella durante su nueva gira "Diamantes", que comienza en mayo con paradas en el sur de California.

La etapa estadounidense de la gira comienza el 30 de mayo en el teatro The Magnolia en El Cajón y pasará por Inglewood el 28 de junio. La gira también tendrá una parada en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

"Tengo planes de tener invitados especialmente en ciertas ciudades...hay muchas sorpresas. La producción es muy diferente en esta gira...el vestuario por supuesto, las canciones...todo, todo es nuevo," dijo Chiquis.

En esta imagen proporcionada por Live Nation, Chiquis Rivera posa para una imagen promocional de la gira "Diamante".

Como parte de la gira "Diamantes", la superestrella ganadora de dos premios Latin GRAMMY alienta a los asistentes a lucir sus mejores atuendos, "permitiendo que su luz interior brille intensamente" durante el concierto.

La gira "Diamantes" es una celebración del empoderamiento, la autoexpresión y la unidad. Acompañando a Chiquis está su propia banda de 13 miembros.

Chiquis también celebra el lanzamiento de su quinto álbum, "Bee Side", que incluye géneros como banda, mariachi y country, incluyendo fusiones como electro-cumbia, electro pop-urbano, rap (perreo-electrónico) y spanglish, un toque del trasfondo cultural de Chiquis.

"Si yo lo estoy haciendo es porque me nace, es porque es algo que hago todos los días. Soy 100% mexicana, 100% americana y eso, soy quien soy," dijo Chiquis a ABC7 sobre el uso de spanglish. "Si te sale así naturalmente, pues, se me hace bien, y aunque no te salga naturalmente siento como que es algo artístico y no se debe de criticar. Cada cosa, cada persona tiene su propio brillo y pueden hacer lo que quieran especialmente con su música, porque la música es su propio idioma".

"Me gusta todo tipo de música. Todos los géneros. Y no me gusta que me metan en una cajita y que digan tienes que hacer esto y esto y lo otro. Me gusta tomar riesgos, me gusta experimentar, hacer cosas diferentes, me gusta lo que yo hago, la música tradicional, la banda, pero también...me inspiro de lo que están haciendo ahorita, lo moderno, pero también al estilo Chiquis", agregó.

Su próximo sencillo, "Diamante", se estrenará el 28 de marzo.

"Diamante, la canción...surgió después de la idea que tuve de 'Diamantes' la gira y del disco. Ya había elegido yo las canciones que iban a ser parte del disco 'Diamantes' y dije: 'Algo falta aquí. Quiero una canción que explique el por qué detrás de 'Diamantes', porque es mas allá que las cosas materiales, que los diamantes, que lo que brilla, es más bien el brillo de adentro que sale hacia afuera," dijo Chiquis.

Pueden comprar boletos ya en Ticketmaster.com.

Fechas de la gira

Jueves 30 de mayo -- El Cajon, CA -- The Magnolia

Sábado 1 de junio -- Albuquerque, Nuevo México -- Revel Entertainment Center

Viernes 7 de junio -- Hidalgo, TX -- Payne Arena

Sábado 8 de junio -- Houston, TX 713 -- Music Hall

Domingo 9 de junio -- Irving, TX -- El pabellón de Toyota Music Factory

Viernes 14 de junio -- Atlanta, GA -- Coca Cola Roxy

Sábado 15 de junio -- Greensboro, Carolina del Norte -- Centro Steven Tanger para las Artes Escénicas

Viernes 21 de junio -- Rosemont, IL -- Teatro Rosemont

Sábado 22 de junio -- Indianápolis, IN -- Teatro Murat @ Old National Center

Jueves 27 de junio -- Winterhaven, CA -- Quechan Casino Resort**

Viernes 28 de junio -- Inglewood, CA -- YouTube Theatre**

Domingo 30 de junio -- Chandler, AZ -- Wild Horse Pass Casino**

Viernes 12 de julio -- Wheatland, CA -- Hard Rock Live

Sábado 13 de julio -- Salinas, CA -- Complejo deportivo de Salinas**

Domingo 3 de noviembre -- Ciudad de México -- Auditorio Nacional**

Sábado 7 de diciembre -- Fresno, CA -- Teatro William Saroyan

** No es una fecha de Live Nation

Se agregarán fechas de gira adicionales en las próximas semanas.