Disneyland anuncia oferta especial de boletos para residentes del sur de California

ANAHEIM, Calif. (KABC) -- Disneyland Resort anunció una oferta especial de boletos para los residentes del sur de California.

Por un tiempo limitado, aquellos que califiquen podrán ahorrar en la compra de un boleto de tres días para visitar un parque, por día, durante la semana.

Los boletos cuestan $73 dólares por persona, por día.

Los boletos serán válidos comenzando el 9 de enero hasta el 25 de mayo del próximo año.

The Walt Disney Company es la empresa matriz de ABC7.

