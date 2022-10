Hombre lleva a un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 100 años a Disneyland sin conocerlo

ANAHEIM, Calif. (KABC) -- ¿Qué dirías si un completo extraño se te acercara y te ofreciera llevarte a Disneyland?

Isaiah Garza, un creador de contenido de redes sociales, hizo exactamente eso y ahora tiene un nuevo mejor amigo.

Garza publicó un anuncio en Craigslist diciendo que quería hacer sonreír a una persona mayor. El cuidador de William Goode, de 100 años y veterano de la Segunda Guerra Mundial, respondió.

Él no tenía idea de lo que estaba a punto de ocurrir cuando Garza se le acercó en un parque de Anaheim.

Goode aceptó ir y terminó siendo un día que nunca olvidará. Estaba tan agradecido que la experiencia incluso lo hizo llorar, como se ve en el video publicado a Instagram.

"Fue mágico. Fue uno de los momentos especiales más hermosos y sentidos que probablemente haya presenciado, en cualquier tipo de contenido que haya creado o incluso en cualquier participación humana, en años", le dijo Garza a ABC7.

Garza dice que le está proponiendo a Disney tener un Día de la Tercera Edad, o Senior Citizens' Day.

Mientras tanto, la historia apenas comienza. Garza está planeando en ayudar a Goode a completar su lista de deseos.

