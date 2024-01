Especialistas en enfermedades infecciosas dicen que hay que prepararse para los virus respiratorios

(KABC) -- Se espera que enero y febrero sean los peores meses para la gripe, el VRS y el COVID-19. Los expertos en enfermedades infecciosas dicen que ahora es el momento de estar alerta.

Los virus respiratorios pueden encontrarte en cualquier parte.

"No tengo ni idea de dónde me contagié. Ni idea. No conocía a nadie que estuviera enfermo", afirma Arcelia Gallegos, de Los Ángeles.

Gallegos, una sobreviviente de cáncer de mama, dice que ha tenido cuidado de mantenerse alejada de las personas enfermas, pero aún así terminó con una infección bastante grave del Virus Sincitial Respiratorio (VRS por sus siglas en inglés).

"Pensé que estaba resfriada, pero era VRS I. Fui al médico y sí, estaba muy enferma. Al principio pensé que era COVID, pero no lo era, gracias a Dios", explica.

"No es solo COVID. No es sólo gripe, no es sólo VRS. Estamos viendo combinaciones de ellos, por lo que está viendo RSV más COVID y la gripe más COVID", dijo el especialista en enfermedades infecciosas Dr. Suman Radhakrishna con Dignity Health California Hospital Medical Center.

Dice que está atendiendo a muchos pacientes con infecciones dobles. En su mayoría son ancianos e inmunocomprometidos, pero dice que todo el mundo está en riesgo.

"Aunque estés sano, tu sistema inmunitario se resiente y, si tienes gripe o COVID junto con el VRS, te sientes fatal y terrible durante más tiempo", explica Radhakrishna.

Su consejo es vacunarse contra la gripe. Si tienes más de 60 años o estás embarazada, habla con tu médico sobre la vacuna contra el VRS.

Y si aún no has recibido la última vacuna COVID, aplícatela porque podría activar tu protección en cuestión de días.

"Para estimular la respuesta inmunitaria, una semana es más que suficiente", afirma.

Debido a la oleada postvacacional, el condado de Los Ángeles ha reinstaurado el requisito de llevar mascarilla para el personal y los visitantes en todos los centros de salud con licencia y en el transporte público, así como en los centros de transporte.

"En general, se recomienda el uso de mascarillas hasta que disminuya la oleada", dijo Radhakrishna.

"Las mascarillas son algo bueno, sobre todo para alguien como yo. Porque con un sistema inmunitario comprometido, puedo contagiarme en cualquier parte", dijo Gallegos.

La mayoría de las hospitalizaciones y muertes por COVID se producen entre personas de 65 años o más.

Los funcionarios de salud dicen que si usted no lo ha hecho, ahora es el momento de obtener la última vacuna COVID. En el condado de Los Ángeles, sólo el 10% de los residentes mayores de 6 meses están al día.