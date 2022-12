Exhibiciones navideñas atraen multitudes e iluminan el Inland Empire

RANCHO CUCAMONGA, Calif. (KABC) -- Si está buscando entrar en el espíritu navideño, hay varias exhibiciones alucinantes en todo el Inland Empire que están atrayendo a grandes multitudes.

Desde hace casi 40 años, personas de todo el sur de California acuden en masa a Rancho Cucamonga para ver las luces navideñas en Thoroughbred Avenue. Algunas casas tienen decoraciones más tradicionales, otras incluyen personajes de Disney e incluso "Star Wars".

Se ha convertido en una atracción tan popular que la ciudad se involucra para ayudar a controlar todo el tráfico.

En un fin de semana reciente, la fila de automóviles que esperaban para ver las asombrosas exhibiciones se extendió hasta la autopista 210, con una espera de hora y media para ver las luces navideñas.

En Chino, más de 50 casas en la calle Fillmore y sus alrededores están en el espíritu navideño.

Una exhibición justo al sur de la autopista 60 entre Cypress y San Antonio, conocida como las "luces de San Antonio", se puede conducir o caminar.

En Riverside, una familia de Gracefield Way ha decorado su hogar durante los últimos 30 años. El camino de entrada y los pasillos delanteros están decorados con más de 100 pergaminos con los nombres de los niños que han visitado la casa a lo largo de los años.

Durante más de una década, casi 30 casas en Bainbridge Circle en Murrieta han recibido e impresionado a los visitantes con su exhibición de luces navideñas.

Y una de las exhibiciones navideñas más impresionantes que se pueden encontrar en Inland Empire está en McCully Court en Moreno Valley, con personajes de Disney, los Muppets, Snoopy y una escena de la natividad.

