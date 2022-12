Hija de Karen Bass herida en un accidente de auto; conductor se dio a la fuga

LOS ANGELES (KABC) -- Una de las hijas de la alcaldesa electa de Los Ángeles, Karen Bass, resultó herida el jueves en un accidente automovilístico.

Bass dijo que el conductor se dio a la fuga. También dijo que su hija no resultó gravemente herida y estaba recuperándose en casa después de recibir atención médica en el hospital.

"El Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando las circunstancias de este incidente", dijo Bass en un comunicado.

No se dieron a conocer más detalles.

En 2006, la hija de Bass, Emilia Bass-Lechuga, y su yerno, Michael Wright, murieron en un accidente automovilístico, según la biografía de la alcaldesa electa en el sitio web de su campaña.

Bass también tiene cuatro hijastros: Scythia, Omar, Yvette y Ollin.

Esta es una historia en desarrollo. Se agregarán más detalles a este informe a medida que estén disponibles.

