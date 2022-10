Mujer da a luz durante concierto de Karol G en Fresno

Un concierto de Karol G en Fresno creció un poco más después de que una mujer diera a luz durante el show.

La bebé Anahí nació el martes por la noche en medio del concierto en el Save Mart Center.

La superestrella del reggaetón incluso viajó al hospital después de su concierto para visitar a la nueva madre, Norma.

Karol G publicó fotos en su Instagram. En una de las fotos se ve a Norma con su pulsera del hospital junto a su pulsera del concierto.

En otra foto se ven las lágrimas de alegría de Karol G. La cantante colombiana escribió que está feliz, bendecida y agradecida por estas experiencias increíbles y dijo que la madre y la bebé están "saludables y hermosas".

Norma y el padre, Francisco, viven en Hanford. Norma dijo que asistió al concierto con amigos.

