Arrestan a sospechoso de 54 años acusado de apuñalar a su novia en el este de Los Ángeles

LOS ANGELES (KABC) -- Un hombre de 54 años fue arrestado por las autoridades tras el asesinato de su novia, Milagros Medina, en el este de Los Ángeles.

Sergio Villalobos-Jiménez es acusado de haber apuñalado a su novia el 30 de septiembre, según el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

Los agentes del alguacil respondieron a la escena del crimen alrededor de las 7:55 p.m. en la cuadra 100 de S. Townsend Avenue. La víctima fue trasladada a un hospital donde lamentablemente murió.

Los detectives identificaron a Villalobos-Jiménez como el sospechoso en la muerte de Medina, de 45 años, y fue arrestado por los agentes en la ciudad de South El Monte el domingo por la tarde.

El departamento del alguacil insta a cualquiera que tenga información sobre este caso que llame a la oficina de homicidios al 323-890-5500. Aquellos que desean permanecer anónimos pueden llamar a Crime Stoppers al 800-222-8477.

City News Service contribuyó a este informe.

Would you like to read this story in English? Click here