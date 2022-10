Angelinos inician proceso para destituir al concejal Kevin de León

LOS ANGELES (KABC) -- Los votantes de Los Ángeles han iniciado el proceso para destituir al concejal Kevin De León, quien se niega a renunciar tras el escándalo de racismo.

La oferta de destitución se presentó ante la oficina del Secretario Municipal el jueves, según el Daily News.

El aviso de intento de destitución fue firmado por cinco residentes del Distrito 14, al que representa De León. Los organizadores del esfuerzo necesitarían recolectar firmas de más de 21,000 votantes en el distrito en 120 días una vez que se certifique la petición.

Pete Brown, de la oficina de De León, dijo en un comunicado que este intento de destitución "no distraerá al concejal ni a su oficina de continuar sirviendo a la gente del Distrito 14" y que De León seguirá "adelante con proyectos importantes y problemas que amenazan a las comunidades y la vida de sus electores".

De León y el concejal Gil Cedillo han enfrentado llamados a renunciar por participar en una conversación filtrada de 2021 donde se hicieron comentarios racistas. Ambos fueron censurados por el Concejo de Los Ángeles el jueves.

Cedillo no puede ser destituido porque no hay tiempo suficiente antes de que termine su mandato en diciembre, tras perder en las elecciones primarias de junio. Sin embargo, el mandato de De León se extiende hasta diciembre de 2024.

El concejo no puede expulsar a sus propios miembros.

De León no ha asistido a una reunión del concejo desde el 11 de octubre, pero los manifestantes se han presentado en todas las reuniones en persona para expresar su indignación.

En respuesta al escándalo, se espera que el Concejo de Los Ángeles considere en la reunión del viernes crear un nuevo comité para aumentar la transparencia, limitar la corrupción y hacer que el liderazgo de la ciudad sea más representativo de la comunidad.

City News Service contribuyó a este informe

