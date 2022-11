Accidente automovilístico fatal provoca cierre de Pacific Coast Highway en Malibu

MALIBU, Calif. (KABC) -- Una persona murió el lunes por la tarde tras un accidente automovilístico en Malibu que provocó el cierre de Pacific Coast Highway en ambas direcciones.

El accidente ocurrió cerca de la intersección de Kanan Dume Road y Pacific Coast Highway. Un portavoz del alguacil dijo que el conductor de un Lexus estaba conduciendo a alta velocidad cuando chocó contra una camioneta y una motocicleta. El motociclista estaba esperando para dar la vuelta a la izquierda en el momento del impacto. Se desconoce su estado.

El vehículo luego se estrelló contra un terraplén de 30 pies de altura, según el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles. El vehículo se incendió y explotó mientras varias personas intentaban rescatar al conductor del vehículo, dijo la agencia.

El conductor fue trasladado al hospital en helicóptero, pero después murió de sus heridas. La investigación continúa.

Las autoridades cerraron Kanan Durne en dirección sur junto con Pacific Coast Highway cerca del área del accidente. Los conductores estaban siendo desviados hacia calles laterales en el área de Point Dume. Se desconoce cuándo reabrirán los carriles.

