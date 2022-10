Música de Mariachi ayuda a despertar los recuerdos de pacientes de Alzheimer

MEXICO (KABC) -- Las bandas de mariachis, que durante mucho tiempo han sido un elemento básico de la cultura mexicana, ahora se utilizan para despertar los recuerdos de los pacientes de Alzheimer.

El Centro Mexicano de Alzheimer dice que la música de mariachi está despertando los recuerdos de los pacientes que sufren de esta enfermedad degenerativa. Incluso los ha animado a cantar y bailar algunas de sus canciones favoritas.

El tratamiento comenzó en septiembre y continuará por un mes más. Esto incluye varios conciertos en toda la Ciudad de México a los que los pacientes pueden asistir.

