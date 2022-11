Huelga de autobuses del condado de Orange en pausa para que la gente pueda ir a votar

SANTA ANA, Calif. (KABC) -- La huelga de los trabajadores de autobuses del condado de Orange está en pausa esta semana para garantizar que los votantes puedan llegar a los centros de votación.

El servicio de autobús de la Autoridad de Transporte del condado de Orange (OCTA) se reanudó el lunes y continuará hasta el martes para ayudar con la participación de votantes el día de las elecciones.

Si no hay avances en las negociaciones del contrato sobre salarios, beneficios y planes de pensiones, el sindicato que representa a los trabajadores de mantenimiento, Teamsters Local 952, considerará reanudar la huelga el miércoles.

La huelga comenzó hace una semana en medio de un estancamiento en las negociaciones. El contrato actual se venció el 30 de septiembre, pero ambos lados han estado negociando durante meses.

El sindicato y OCTA se reunirán el domingo y esperan volver a reunirse el lunes.

