Padres y activistas climáticos insisten en equidad e inclusión en 'ecologización' de escuelas LAUSD

This article can be read in English

CUDAHY, Calif. (KABC) -- Bertha Terrones dice que su sueño es que su hijo tenga una escuela con muchos espacios verdes. Su hijo asiste a Elizabeth Learning Center en Cudahy.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles clasifica la escuela 209 entre 671 escuelas en su índice de ecologización. Se considera que las escuelas con clasificaciones más altas tienen una mayor necesidad de espacios verdes.

Terrones forma parte de un grupo de madres que asisten a talleres dirigidos por la organización latina sin fines de lucro Alliance for a Better Community. El objetivo de los talleres es animar a los padres a participar en asuntos medioambientales.

"Los padres quieren ser activos, pero también deben tener la confianza para hacerlo", dijo Vanessa Aramayo, directora ejecutiva de Alliance for a Better Community. Es importante encontrar a los padres donde están, dijo Aramayo. "Las personas más afectadas por los problemas son las que tienen las mejores ideas para encontrar soluciones".

El Dr. Michael Méndez, profesor adjunto de Política y Planificación Medioambiental de UCI, dijo que LAUSD ha hecho un trabajo adecuado para involucrar a los padres y las empresas interesadas en las escuelas verdes y los proyectos de resiliencia climática. Sin embargo, él y Alliance for a Better Community están promoviendo esfuerzos más inclusivos y equitativos. "Los grupos con los que trabaja Alliance for a Better Community, en su mayoría son padres inmigrantes no nacidos en los Estados Unidos que no hablan inglés, a quienes a veces se deja fuera de ese proyecto de participación comunitaria", dijo Méndez.

Méndez y Alliance for a Better Community publicaron un nuevo informe titulado "Protegiendo a los estudiantes de nuestro clima cambiante: Estrategias Equitativas para Abordar las Escuelas Verdes en LAUSD".

"Será una plataforma de lanzamiento para realizar actividades de extensión adicionales", dijo Méndez.

LAUSD se propuso como objetivo que todas las escuelas tengan al menos un 30% de espacios verdes para 2035. El índice de ecologización de 2022 muestra que sólo el 16% de las escuelas de LAUSD cumplen con ese porcentaje. Un representante dijo a ABC7 que el distrito está haciendo una inversión sustancial en proyectos centrados principalmente en aumentar el acceso a espacios verdes al aire libre en las escuelas y se ha asociado con varias organizaciones sin fines de lucro a las que se les ha proporcionado fondos para reverdecer los patios de las escuelas.

"Entre las 205 escuelas primarias identificadas con un patio escolar que es menos del 10% verde, más del 60% de ellas tienen proyectos en fase de planificación destinados a ampliar significativamente los espacios verdes", dijo el representante.

El distrito escolar también indicó que se lleva a cabo un proyecto de modernización en Elizabeth Learning Center, que "añadirá aproximadamente 70,000 pies cuadrados de zonas ajardinadas, incluyendo la adición de aproximadamente 130 nuevos árboles al patio". Las mejoras ecológicas sustanciales cumplirán el objetivo del Distrito de dedicar el 30% de los patios de los centros escolares a espacios verdes/naturales. Además, el proyecto proporcionará un revestimiento fresco en los patios de escuelas kínder, primaria y secundaria. También se incorporará zonas de sombra en las estructuras del kínder y primaria."

Méndez dijo que Alliance for a Better Community espera promover una mayor colaboración sobre qué proyectos ecológicos deben priorizarse.

"El índice de escuelas ecológicas que existe, en su mayor parte no identifica algunos de los sitios escolares de justicia ambiental más desfavorecidos en el distrito", dijo Méndez.

Las calificaciones del índice de ecologización de LAUSD se basan en el porcentaje de zonas verdes de la escuela y en el acceso a parques cercanos. El nuevo informe descubrió que, aunque da prioridad a las escuelas y vecindarios con pocos espacios verdes o parques, perjudica a algunos expuestos a las temperaturas más extremas.

"Las superficies de los patios de recreo pueden calentarse entre más de 100 y hasta 160 grados", dijo Méndez.

Alliance for Better Community propone un índice alternativo de ecologización que tendría en cuenta otros factores. Por ejemplo, las islas de calor urbanas, un efecto creado por las grandes extensiones de asfalto.

También recomiendan analizar las calificaciones en relación con factores socioeconómicos y realizar una evaluación holística de las escuelas y sus barrios. Por ejemplo, si la infraestructura local es inadecuada, es probable que la escuela refleje eso, dijo Méndez, "Y luego mirando holísticamente en todo el distrito escolar, ¿cuáles son las escuelas que están más desproporcionadamente afectadas en términos de edificios en ruinas, la falta de energía eficiente, y la falta de curso, espacio verde?"