Conductor de 20 años enfrenta cargos de asesinato tras choque fatal en Porter Ranch

PORTER RANCH, LOS ANGELES (KABC) -- El conductor de 20 años acusado de causar un accidente automovilístico que mató a dos adolescentes enfrenta cargos de asesinato.

El choque fatal ocurrió el sábado alrededor de las 5:30 p.m. en la cuadra 11000 de Reseda Boulevard en Porter Ranch.

La policía de Los Ángeles dice que el accidente ocurrió después de que el conductor, Alexander Ceballos, dirigiéndose en dirección sur en Reseda Boulevard, cruzó la línea central y chocó contra dos vehículos, un Toyota Venza 2012 y un Volkswagen Jetta 2015.

Un joven de 16 años murió en el lugar y una adolescente de 14 años también murió por sus heridas después de ser trasladada a un hospital, según los investigadores. Ambos jóvenes eran pasajeros en el auto de Ceballos.

El accidente también dejó a otras ocho personas heridas.

LEER | Mueren 2 adolescentes tras accidente automovilístico en Porter Ranch

Ceballos, de Panorama City, sigue hospitalizado. Su fianza es de más de $4 millones de dólares. La investigación continúa.

Cualquier persona con información sobre el accidente debe llamar a LAPD al 818-644-8033, o Crime Stoppers al 800-222-8477.

Would you like to read this story in English? Click here