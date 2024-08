Asesinato, tráfico de drogas y extorsión detrás de desmantelamiento de pandilla en Los Ángeles

LOS ANGELES (CNS) -- Docenas de presuntos miembros y asociados de una pandilla callejera del sur de Los Ángeles, incluyendo 23 acusados arrestados el martes, enfrentan cargos federales que incluyen asesinato, tráfico de fentanilo y extorsión, anunciaron los fiscales. Las acusaciones formales del gran jurado federal reveladas el martes en el centro de Los Ángeles acusan a un total de 37 personas, algunos de los cuales ya estaban bajo custodia estatal o federal, según la Fiscalía de Estados Unidos. Las autoridades continúan buscando a ocho acusados, incluyendo varias personas que actualmente se cree que están fugitivas en México. Como parte de la investigación, la policía presuntamente confiscó casi 21 libras de metanfetamina, 9 libras de fentanilo y 6.5 libras de heroína. Las autoridades también incautaron 25 armas de fuego y alrededor de $70,000 dólares en efectivo vinculados a la investigación, dijeron los fiscales. "A través del asesinato, el tráfico de drogas, los robos violentos y otras conductas criminales, las pandillas callejeras causan devastación en nuestras comunidades", dijo el fiscal federal Martin Estrada en un comunicado. "Debemos permanecer unidos contra la violencia de las pandillas. Los arrestos e incautaciones de hoy demuestran que seremos implacables en la lucha contra estas organizaciones criminales", dijo. Entre los acusados en los documentos judiciales se encontraba Celerino Jaramillo, de 30 años, del sur de Los Ángeles, un presunto miembro de una pandilla de alto rango, que enfrenta cargos federales de conspiración para violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado. Durante un incidente en octubre de 2022, un grupo de pandilleros, presuntamente incluyendo a Jonathan Reyes, de 19 años, también del sur de Los Ángeles, golpeó hasta la muerte a una víctima en la madrugada afuera de un bar en la comunidad de Florence-Firestone. La víctima fue pisoteada, pateada y golpeada con un bate de béisbol, sostienen los fiscales federales. La acusación formal alega además que Jaramillo y el coacusado Oscar Hernández, de 30 años, del sur de Los Ángeles, el 19 de junio de 2023, asesinaron a una víctima identificada en los documentos judiciales como R.A., un miembro de la pandilla que había violado las reglas de la pandilla. El día después de que R.A. fuera asesinado a tiros, Jaramillo supuestamente les dijo a sus compañeros de pandilla que quería que Hernández fuera incluido en una secta de la pandilla porque demostró ser "sólido", según los documentos presentados en la corte federal de Los Ángeles. El mes siguiente, Jaramillo y Hugo Armando Pineda, de 36 años, del sur de Los Ángeles, supuestamente asesinaron a D.E., otro miembro de la pandilla con mala reputación, según los fiscales. El resto de la acusación actualizada alega una serie de actividades criminales por parte de Jaramillo y otros, incluyendo la operación de "casitas", o bares y clubes nocturnos ilegales, que implican la recaudación de "impuestos" exorbitantes y el tráfico de narcóticos como el fentanilo y la metanfetamina, y el uso y posesión ilegal de armas de fuego, según la Fiscalía de Estados Unidos. Una segunda acusación formal revelada el martes acusa a ocho presuntos asociados de pandillas, incluyendo Saúl Ayón Quintero, de 50 años, de Bellflower, de delitos relacionados con las drogas, incluyendo la conspiración para distribuir fentanilo, metanfetamina y heroína, y el uso y posesión ilegal de armas de fuego y municiones. Finalmente, nueve miembros de pandillas adicionales y asociados se les acusa en ocho acusaciones separadas con cargos de distribución de metanfetamina, y otro miembro de pandillas está imputado en una acusación separada de posesión de un arma de fuego no registrada y ser un delincuente en posesión de armas de fuego y municiones, dijeron los fiscales. Si son declarados culpables, la mayoría de los acusados enfrentarían una sentencia de entre 10 años y cadena perpetua en una prisión federal, según la Fiscalía de Estados Unidos.

