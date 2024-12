Boleto de Mega Millions vendido en Long Beach con un valor de casi $360,000 dólares

No se vendió ningún boleto con los seis números en el sorteo del viernes de la lotería multiestatal Mega Millions, lo que eleva el premio mayor estimado para el sorteo del martes a $740 millones de dólares. Se vendieron cuatro boletos con cinco números, pero faltaba el número Mega, incluido uno en una licorería de Long Beach. Su valor es de $359,992 dólares, anunció la Lotería de California. Mientras que los boletos con cinco números, pero sin el número Mega, vendidos en otros estados valen $1 millón de dólares o un múltiplo de $1 millón de dólares, la ley de California exige que los principales pagos de los juegos de lotería se paguen sobre una base pari-mutuel, lo que significa que se determinan por las ventas y el número de ganadores. El billete con cinco números, pero al que le faltaba el número Mega, vendido en Vermont tiene un valor de $3 millones de dólares porque el jugador utilizó la opción Megaplier, en la que por $1 dólar adicional cualquier premio no mayor se multiplica por el número Megaplier extraído, según los funcionarios de la lotería. Los boletos con cinco números, pero sin el número Mega, vendidos en Massachusetts y Nueva York valen $1 millón de dólares cada uno. Los números sorteados el viernes fueron 36, 43, 52, 58, 65 y el número Mega fue el 16. El premio mayor estimado era de $695 millones de dólares. El sorteo fue el 27 desde la última vez que se vendió un boleto con los seis números. Las probabilidades de acertar los cinco números y el número Mega son de 1 entre 302,575,350, según la Lotería de California. La probabilidad total de ganar un premio es de 1 entre 24. El juego Mega Millions se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes estadounidenses.

