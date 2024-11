Jóvenes que salían de iglesia de Van Nuys son embestidos por autos que conducían a alta velocidad

By

VAN NUYS, Calif. (KABC) -- Una persona murió y otra sostuvo heridas de gravedad cuando el vehículo en el que viajaban fue embestido por un Mercedes-Benz que posiblemente competía con un Rolls-Royce en Van Nuys, según informaron las autoridades el sábado.

Familiares identificaron a las víctimas como Rangel Vega y Alejandro Luquín de 22 años. Ambos, eran mejores amigos y se dirigían a conseguir algo de comer tras salir de la iglesia.

"Rangel y Alejandro son líderes de nuestra iglesia. Ellos ayudan a los jóvenes", el pastor John Miranda dijo. "Su corazón era restaurar familias".

Vega que murió en hospital, era el mayor de su familia y trabajaba para sostenerla. Él y Luquín sostuvieron una amistad desde la escuela intermedia y recientemente bautizó a Luquín.

"Rangel se entregó completamente a Dios y el trajo a su amigo Alejandro a la iglesia", agregó Miranda.

Al intentar entrar a un estacionamiento, un Mercedes-Benz GT63 y un Rolls-Royce Cullinan circulaban a gran velocidad en dirección oeste por Sherman Way alrededor de las 9:50 p.m. del viernes, cuando el Mercedes se estrelló con el lado derecho de un Honda Civic, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles.

El Rolls-Royce se desvió para evitar chocar con el Honda y se metió en el carril de sentido contrario, donde chocó con un Chevrolet Traverse que iba en dirección este antes de chocar contra un bordo.

Luquín sigue hospitalizado y el martes fue sometido a una tercera operación.

Aunque el estado de Luquín está mejorando, la verdadera angustia está aún por llegar. Para no entorpecer con la recuperación de Alejandro, el aún no ha recibido la noticia de que su amigo no sobrevivió.

Uno de los conductores que circulaba a gran velocidad fue detenido y acusado de conducción imprudente.

El conductor del otro vehículo se bajó, huyó a pie y no ha sido encontrado. Ahora, se le busca por conducción imprudente y atropello y fuga.

Se creado una cuenta GoFundMe para ayudar con los gastos fúnebres.