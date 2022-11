Sospechoso de asesinar a familia en Riverside era exoficial de Virginia

RIVERSIDE, Calif. (KABC) -- Los asesinatos de un esposo, una esposa y su hija en Riverside supuestamente se debieron a un acto de "catfishing", una forma común de engaño en línea usando una identidad falsa, que involucró a la hija adolescente de una de las víctimas, según la policía.

El Departamento de Policía de Riverside dice que Mark Winek, su esposa Sharie Winek y su hija Brooke Winek, de 38 años, fueron asesinados por un exoficial de Virginia que supuestamente estaba involucrado en una relación en línea con la hija adolescente de Brooke Winek.

El espeluznante crimen se desarrolló el día después del Día de Acción de Gracias. Los oficiales respondieron a la cuadra 11200 de Price Court a las 11:08 a.m. tras un informe de "una joven que parecía angustiada" mientras subía a un Kia Soul rojo con un hombre.

Mientras los oficiales respondían, las autoridades comenzaron a recibir informes sobre un incendio en la casa de donde salieron la joven y el sospechoso, Austin Lee Edwards, de 28 años, de North Chesterfield, Virginia.

Los bomberos extinguieron el incendio y encontraron los cuerpos de los tres miembros de la familia Winek tirados en el suelo en la entrada principal.

Los detectives dijeron que Edwards había conocido a la adolescente en línea haciéndose pasar por un adolescente también.

Edwards viajó a Riverside desde Virginia, estacionó su auto en la casa de un vecino y caminó hasta la casa de la joven, dijo la policía.

Un helicóptero del alguacil localizó el vehículo del sospechoso en la autopista 247 en el área de Kelso y lo siguió hasta que respondió un equipo SWAT. Los investigadores dicen que Edwards les disparó a los agentes del alguacil durante la persecución. Poco después, los agentes le dispararon y lo mataron. La adolescente no resultó herida y actualmente se encuentra bajo custodia protectora, según la policía.

Edwards había trabajado para la Policía Estatal de Virginia. Fue contratado por la Oficina del Alguacil del condado de Washington en noviembre de 2022 y recientemente había comenzado la orientación para ser asignado a la división de patrulla, según los investigadores.

Se desconoce la causa exacta de la muerte de la familia Winek.

