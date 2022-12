Sospechoso de asesinar a familia de Riverside murió por suicidio, dicen las autoridades

RIVERSIDE, Calif. (KABC) -- Se han publicado nuevos detalles sobre el asesinato de tres miembros de una familia de Riverside, presuntamente a manos de un agente del alguacil de Virginia que viajó por todo el país para cometer los crímenes.

Las autoridades ahora dicen que el sospechoso, Austin Edwards, de 28 años, se suicidó en Kelso, un área remota de la Reserva Nacional Mojave del condado de San Bernardino.

También se reveló el miércoles que las víctimas del asesinato habían sido encontradas con las manos y los pies cubiertos con cinta adhesiva.

Las autopsias de las tres víctimas aún están pendientes para determinar la causa exacta de la muerte, pero las autoridades dijeron que las indicaciones iniciales eran que no les habían disparado.

La nueva información proporcionó una nueva narrativa de los hechos. Los informes iniciales habían indicado que los investigadores pensaron que Edwards murió tras ser herido mortalmente por los agentes del alguacil del condado de San Bernardino durante un tiroteo en Needles.

Los investigadores dicen que Edwards viajó desde Virginia para encontrarse con una joven de 15 años, con quien creía que tenía una relación luego de conocerla en línea utilizando una forma común de engaño usando una identidad falsa conocida como "catfishing".

No se sabe exactamente qué sucedió dentro de la casa, pero se cree que Edwards asesinó a la madre de la joven, Brooke Winek, y a los abuelos Mark y Sharie Winek.

Luego huyó de la escena con la adolescente. La casa estalló en llamas momentos después.

Un vecino llamó al 911 después de ver al sospechoso huir de la casa con la joven. Los oficiales localizaron a Edwards rápidamente y se desató un tiroteo.

Los detectives dicen que no hay evidencia que indique que la joven fue cómplice de los crímenes.

Alison Saros, amiga de la familia Winek y exfiscal de distrito adjunta del condado de Los Ángeles, dijo que la adolescente permanece en los Servicios de Protección Infantil para ayudarla a lidiar con el trauma.

