Madre de 3 hijos muere tras tiroteo en Santa Ana, posiblemente relacionado con pandillas

SANTA ANA, Calif. (KABC) -- Una mujer de 36 años y madre de tres hijos murió después de ser baleada durante un tiroteo posiblemente relacionado con pandillas en Santa Ana.

El Departamento de Policía de Santa Ana dice que María Del Refugio Mora falleció a causa de sus heridas el viernes.

El tiroteo fue captado por una cámara de seguridad. Ocurrió el 4 de diciembre en un estacionamiento en South Main Street.

El video muestra a personas saliendo de un automóvil blanco y disparando contra dos jóvenes. Los investigadores dicen que los jóvenes no resultaron heridos, pero Mora fue impactada por los disparos.

Según una página GoFundMe creada para Mora, ella era madre de tres hijos, todos de entre 3 y 15 años.

Cualquiera que tenga información debe llamar a los detectives de homicidios al 714-245-8390 o a Crime Stoppers del condado de Orange al 1-855-TIP-OCCS.

