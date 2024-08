Manifestantes propalestinos hacen un campamento en la universidad UCLA demostrando su apoyo

WESTWOOD, LOS ANGELES (KABC) -- Se espera que las manifestaciones propalestinas continúen el viernes en UCLA después de que manifestantes propalestinos instalarán un campamento en la escuela.

Un día después de que casi 100 personas fueran arrestadas tras las manifestaciones propalestinas en USC, surgió una protesta similar en la escuela UCLA en Westwood, con participantes instalando un campamento de carpas frente a Royce Hall.

Hasta ahora, las manifestaciones han sido pacíficas. El grupo está apoyando a los palestinos afectados por la guerra de Israel en Gaza, y entre las cosas que exigen está que la universidad corte los lazos financieros con Israel, junto con un llamamiento de la universidad a un alto de fuego inmediato y permanente.

También exigen un boicot académico de la UC contra las universidades israelíes, incluyendo la suspensión de los programas de estudios en el extranjero.

El grupo fue enfrentado por simpatizantes israelíes en lo que es una muestra creciente de las tensiones entre estudiantes universitarios y grupos en Los Ángeles. Dicen que creen que parte del lenguaje de las manifestaciones propalestinas ha sido antijudio.

"No estamos aquí porque queremos que la atención se centre en nosotros. Estamos aquí porque queremos que la atención se centre en Palestina. Queremos llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en Palestina", dijo Annie, manifestante propalestina.

"No hay nada pacifico ni amoroso sobre el mensaje que viene detrás de nosotros...Es un mensaje de odio...del río al mar. Parémonos a analizar lo que significa", dijo Richard Jacobs, manifestante proisraelí

Las autoridades de UCLA afirman que están vigilando de cerca la situación, ya que la escuela permanece abierta para las clases y los visitantes.

"Por el momento, las mismas restricciones de acceso a Royce Hall y la Biblioteca Powell permanecen en su lugar y los estudiantes deben estar preparados para mostrar su Bruin Card para entrar en estos edificios", dijo la universidad en un comunicado el viernes.

Hasta el momento no han habido heridos o arrestos.

"La máxima prioridad es la seguridad"

Mary Osako, vicerrectora de Comunicaciones Estratégicas de UCLA, emitió un comunicado el jueves diciendo que la principal prioridad de la universidad es siempre "la seguridad y el bienestar de toda nuestra comunidad Bruin".

"Estamos monitoreando activamente esta situación para apoyar un ambiente universitario pacífico que respete el derecho de nuestra comunidad a la libre expresión y al mismo tiempo minimice la interrupción de nuestra misión de enseñanza y aprendizaje".

USC cancela ceremonia principal de graduación en medio de polémica por cancelar discurso, protestas

Citando "nuevas medidas de seguridad", la escuela USC ha cancelado la ceremonia principal de graduación que estaba planeada para el 10 de mayo.

"Con las nuevas medidas de seguridad aplicadas este año, el tiempo necesario para procesar el gran número de invitados que vendrán al campus aumentará sustancialmente", se lee en un comunicado publicado en el sitio web de la USC. "Como resultado, no podremos realizar la ceremonia del escenario principal que tradicionalmente reúne a 65.000 estudiantes, familias y amigos en nuestro campus, todos al mismo tiempo y durante una breve ventana de 8:30 a.m. a 10 a.m.".

La universidad afirma que seguirá celebrando docenas de eventos de graduación, incluidas todas las ceremonias tradicionales de graduación de las escuelas individuales en las que los estudiantes cruzan un escenario y reciben sus diplomas.

"Entendemos que esto es decepcionante; sin embargo, estamos agregando muchas actividades y celebraciones nuevas para hacer que este comienzo sea académicamente significativo, memorable y únicamente USC, incluyendo lugares para reunirse con familiares, amigos, profesores y personal, la celebración de la liberación de las palomas y las presentaciones de la Banda de Marcha Trojan".

Las tensiones ya estaban altas después de que la universidad cancelará el discurso de la ceremonia de graduación de Asna Tabassum, la estudiante propalestina que obtuvo el mejor expediente académico, por motivos de seguridad.

Tabassum recientemente habló sobre el tema tras la decisión de la universidad, diciendo que no creía la afirmación sobre la seguridad y que no le dieron los detalles específicos cuando presionó a los oficiales de la universidad.

"Casi fue una conversación unidireccional y al día siguiente vinieron a verme, me llamaron y me dijeron 'Es una pena, pero no podrás hablar'", recuerda Tabassum.

Andrew T. Guzman, rector y vicepresidente senior de asuntos académicos de la USC, dijo en una declaración el lunes que el debate sobre la elección de Tabassum para presentar un discurso tomó un "tono alarmante". Su discurso hubiera presentado riesgos "sustanciales" para la seguridad del evento que atrae a 65,000 personas a la universidad, dijo.

Aunque Guzman no especificó si habían amenazas, dijo, "no podemos ignorar el hecho de que riesgos similares han llegado al acoso e incluso a la violencia en otras escuelas".