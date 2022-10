Mujer y su perro mueren en un incendio en apartamento de Sherman Oaks

SHERMAN OAKS, LOS ANGELES (KABC) -- Una mujer y su perro murieron en un incendio en un edificio de apartamentos de Sherman Oaks en la madrugada del miércoles.

El incendio ocurrió en un edificio de tres pisos ubicado en Sepulveda Boulevard cerca de Weddington Street, según las autoridades.

Los investigadores dicen que el apartamento donde encontraron a la mujer y al perro no tenía una alarma contra incendios.

Ellos dicen que al menos otra persona vive en el apartamento, pero no saben dónde está esa persona ahora.

La causa del incendio está bajo investigación.

