Padre de Simi Valley conduce 1,100 millas hasta Denver para recoger a hija varada por Southwest

SIMI VALLEY, Calif. (KABC) -- La hija de Vinay Patel, de Simi Valley, quedó varada en Denver el 24 de diciembre. Después de dos días de retrasos y cancelaciones, y luego de que se les volviera a reservar un vuelo para la víspera de Año Nuevo, Patel y su esposa se subieron a su automóvil y condujeron 1,100 millas a través de una tormenta invernal hasta Colorado.

"Pudimos sentir la diferencia en la emoción de su voz cuando escuchó que estábamos en Denver y a 15 minutos de ella", dijo Patel.

El viaje duró más de 15 horas por auto, 2,200 millas en total y una noche en un hotel de Denver para descansar. Patel dijo que no podía quedarse sentado mientras su hija estaba sola en una ciudad donde no conocía a nadie y sin garantías de que Southwest Airlines arreglaría sus vuelos.

Patel dijo que lo haría de nuevo si fuera necesario. Él dijo que se habría ido un día antes y que su hija ya debería estar en casa si Southwest se hubiera comunicado mejor.

También dijo que la peor parte es cómo su hija quedó varada, y ahora solo tienen un tiempo limitado juntos antes de que terminen los días festivos.

Southwest canceló aproximadamente 300 vuelos en los aeropuertos del sur de California el jueves y más de 2,000 en todo el país.

La aerolínea ha culpado mucho a la tormenta invernal, pero los pilotos y asistentes de vuelo de Southwest Airlines dicen que las cancelaciones no tienen nada que ver con el clima, sino con un sistema informático obsoleto.

Los sindicatos dicen que le advirtieron a Southwest antes del colapso, y la aerolínea ahora está bajo el escrutinio del gobierno federal.

Aunque Southwest Airlines aseguró que reanudó sus operaciones normales el viernes, es poco probable que varias maletas perdidas lleguen a manos de sus dueños para entonces.

----

Would you like to read this story in English? Click here