LAPD busca a conductor de atropello y fuga que dejó a niño de 3 años gravemente herido

LOS ANGELES (KABC) -- La policía de Los Ángeles está pidiendo la ayuda del público para encontrar a un conductor que se dio a la fuga después de atropellar a una madre y a su hijo en el sur de Los Ángeles.

El niño de 3 años, Dominick Zelaya, fue gravemente herido y se está recuperando en el hospital en condición crítica después de una cirugía para salvarle la vida.

Se ofrece una recompensa de $25,000 dólares por cualquier información que resulte en el arresto y condena del conductor, quien atropelló a la madre e hijo con su SUV.

El incidente ocurrió el primero de octubre cuando Elsa Zelaya y Dominick cruzaban la intersección de Broadway y 80th Street. El conductor huyó de la escena después de chocar contras los dos.

Los investigadores dicen que, aunque la madre solamente sufrió heridas menores, el impacto del vehículo mandó a Dominick volando por el aire con tanta fuerza que resultó herido nuevamente al golpear el suelo.

Otro conductor se detuvo para ayudar a las dos víctimas.

La policía le está pidiendo al sospechoso que tenga corazón y se presente.

"Si estás viendo esto, es un accidente bastante grave", dijo el oficial de policía de Los Ángeles, Luis Herrera. "Un niño de 3 años está en el hospital luchando por su vida. Dejarlo tirado allí, mal hecho. Solo entrégate...es un accidente".

Herrera dice que los atropellos y fugas se están volviendo más comunes en Los Ángeles, y el departamento ahora ve 100 o más en una semana.

Cualquier persona con información sobre el caso debe comunicarse con el oficial Herrera al 323-421-2500. Las personas pueden permanecer en el anonimato llamando a Crime Stoppers al 800-222-8477.

