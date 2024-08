Asna Tabassum, la mejor estudiante de USC, habla sobre la cancelación de su discurso en la ceremonia

LOS ANGELES (KABC) -- Asna Tabassum, la mejor estudiante de la clase 2024 de la universidad USC que ha apoyado públicamente a los palestinos, está hablando después de que la universidad cancelará su discurso en la ceremonia de graduación, citando preocupaciones de seguridad.

Tabassum le dijo a ABC7 que no creía la afirmación sobre la seguridad y que no le dieron los detalles específicos cuando presionó a los oficiales de la universidad.

"Casi fue una conversación unidireccional y al día siguiente vinieron a verme, me llamaron y me dijeron 'Es una pena, pero no podrás hablar'", recuerda Tabassum.

La estudiante de ingenieria biomedica, quien tambien se gradua con una minoria en la resistencia al genocidio, dijo que esta entusiasmada por el apoyo que ha recibido tras la decision sin precedentes de la universidad USC.

"Ha sido una montaña rusa, diría que esa es la mejor manera de describirlo", dijo Tabassum. "Es un conjunto muy inestable de sentimientos y emociones".

En las últimas semanas se ha sentido como si estuviera debajo de un microscopio por sus opiniones Pro-Palestinas y actividades en las redes sociales. Ha ido a protestas y es activista y no se arrepiente de ni un minuto.

"Mantengo exactamente lo que defiendo. Defiendo los mismos valores y las mismas lecciones que me enseñó USC", afirmó. "Y no creo que sea irónico que me dedique a algo que se llama resistencia al genocidio, y que luego hable de eso y me revoquen porque me penalizan por algo con lo que la gente tiene un problema".

Andrew T. Guzman, rector y vicepresidente senior de asuntos académicos de la USC, dijo en una declaración el lunes que el debate sobre la elección de Tabassum para presentar un discurso tomó un "tono alarmante". Su discurso hubiera presentado riesgos "sustanciales" para la seguridad del evento que atrae a 65,000 personas a la universidad, dijo.

Aunque Guzman no especificó si habían amenazas, dijo, "no podemos ignorar el hecho de que riesgos similares han llegado al acoso e incluso a la violencia en otras escuelas".

"La intensidad de los sentimientos, alimentado por las redes sociales y el conflicto en curso en el Oriente Medio, ha crecido hasta incluir muchas voces fuera de USC y se ha intensificado hasta el punto de crear riesgos sustanciales relacionados con la seguridad y la interrupción de la ceremonia de graduación", escribió Guzman.

Grupos como Trojans For Israel han acusado a Tabassum de ser antisemita en publicaciones en linea.

"Porque explicitamente en su biografía declara que pide la abolicion del estado de Israel, lo que es completamente antisemita y eso hace que los estudiantes judios en la USC nos sintamos inseguros, no escuchados y señalados", dijo Ella Echo, la vicepresidente de Trojans for Israel.

En su declaración, Guzman afirmó que la decisión tiene que ver únicamente con la seguridad y se tomó después de consultar con el "equipo experto en seguridad de la universidad".

"Esta decisión no sólo es necesaria para mantener la seguridad de nuestra universidad y de los estudiantes, sino que es coherente con la obligación legal fundamental -incluidas las expectativas de los reguladores federales- de que las universidades actúen para proteger a los estudiantes y mantener segura a nuestra comunidad universitaria", escribió Guzmán.

The Associated Press contribuyó a este informe.