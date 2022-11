Sospechoso presuntamente armado con cuchillos muere en tiroteo policial en Valencia

SANTA CLARITA, Calif. (KABC) -- Un sospechoso de robo presuntamente armado con cuchillos murió el miércoles durante un tiroteo policial en la comunidad de Valencia en Santa Clarita.

Los agentes del alguacil respondieron a un informe de un posible robo en una tienda de sándwiches Subway alrededor de las 10:30 p.m. El tiroteo policial ocurrió cerca de la intersección de Island Road y Bridgeport Lane, según el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

La agencia dice que los agentes se vieron obligados a disparar cuando el sospechoso avanzó hacia ellos con dos cuchillos. El sospechoso murió en el lugar. Los investigadores no dieron a conocer su identidad.

Los cuchillos fueron recuperados en la escena, según el departamento del alguacil. Ninguno de los agentes resultó herido.

No se dieron a conocer más detalles.

