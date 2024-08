Ángela Aguilar le canta a un corazón decepcionado en su nueva canción 'Mis Amigas Las Flores'

LOS ANGELES (KABC) -- Ángela Aguilar le canta a un corazón roto y decepcionado en su nuevo sencillo "Mis Amigas Las Flores".

La poética canción habla sobre los desamores, las mentiras y las infidelidades que el romántico gesto de enviar flores intenta enmascarar.

"La canción, yo creo que es una forma muy romántica de ver la decepción. Entonces, en vez de verlo súper triste, como recordatorios, yo lo veo como amigas...yo no quise que ese hombre me haya quitado el significado de las flores tan bonitas que yo tengo", dijo Ángela.

"Mis Amigas Las Flores" toma las flores, un objeto, y las convierte en forma humana a través de la cual le hacen compañía a Ángela mientras ella intenta superar un corazón engañado. Ángela ha revelado que la canción está inspirada en hechos reales.

"Muchas veces no se decir las cosas pero si las se cantar y entonces en este sentido fue de una relación que yo quería tener con este hombre y el me fallaba muchísimo, pero cada vez que me fallaba me llegaban muchas flores, camiones de flores, a la casa", dijo. "Estaba hablando por teléfono con una de mis amigas y yo le decía 'es que pues aquí estoy y esto paso'...y ella me dijo, 'Ángela necesitas que valla. Creo que necesitas una amiga' y allí yo le contesté, 'pues no te preocupes, aquí están mis amigas las flores".

El vídeo musical presenta imágenes que, según Ángela, se inspiraron en la película "Alicia en el país de las maravillas".

"Y también esta idea de romantizar la juventud porque al final del día, si vez el video es casi en todos los tonos verdes...yo veo verde como el joven, como algo nuevo que apenas está aprendiendo a amar, apenas está aprendiendo a ser mujer, apenas está aprendiendo a crecer," dijo Ángela. "Entonces en este sentido, y en este caso, yo fui muy verde. Apenas estaba aprendiendo que era esto y por eso quise también involucrar a las flores como parte de este significado oculto que estoy muy joven todavía".

Ángela sigue siendo una fuerza a tener en cuenta, procedente de una familia de talento musical que abarca varias generaciones y sigue impresionando cada vez que lanza nueva música, con un sólido dominio de diferentes géneros.

"Yo soy fanática de la música clásica mexicana. Yo soy fanática de poder escuchar estos temas que tienen tanta historia y poder hacerlos míos y poder interpretarlos, con todo respeto y humildad hacia ellos porque son canciones increíbles", dijo Ángela. "No lo hago para poder llegar a diferentes audiencias sino lo algo porque me gusta. Y lo que está muy padre es que, pues, atrae a muchas audiencias estas canciones porque son clásicos por alguna razón, porque las canciones son tan buenas".

Ángela lanzó "Bolero" este año, con letra del Trío Los Panchos, pero "Mis Amigas Las Flores" no forma parte de ese álbum. Es más bien una mirada hacia el próximo proyecto.

Ella dice que aunque le encanta explorar diferentes tipos de música, el mariachi es lo que la hace más feliz, y ha insinuado que su próximo álbum explorará el mariachi de una manera nueva.

"El mariachi es lo que más feliz me hace en esta vida...el mariachi me encanta, me encanta. Yo nunca voy a dejar de cantar mariachi... he cantado canciones de todo tipo y me encantan, de verdad me encanta, pero en lo personal, ahorita quiero enfocarme en el mariachi".

Mire la entrevista completa con Ángela Aguilar en el reproductor de video de arriba.