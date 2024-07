Identifican a adolescente estrangulada e incendiada en Irvine hace 15 años

IRVINE, Calif. (CNS) -- La policía ha identificado a una adolescente que fue estrangulada, abandonada en Irvine e incendiada hace casi 15 años. La víctima ha sido identificada como Marcia Shirree Thomas, de 14 años, cuya desaparición se había denunciado en Reno (Nevada), según ha informó la policía. "El Departamento de Policía de Irvine ha estado comprometido con este caso desde 2009", dijo el Jefe de la Policía de Irvine, Michael Kent, en un comunicado. "La familia de Marcia permanece en nuestros pensamientos durante este difícil momento. Agradecemos a las agencias que han colaborado proporcionando información crucial para apoyar el caso y a la familia". El vídeo que aparece en el reproductor de arriba es el canal de streaming ABC7 Los Angeles 24/7 Las autoridades lograron identificar a la víctima mediante pruebas de ADN, según la policía. Uno de los acusados en el caso, Gabino Baldivia-Guzmán, enfrento un juzgado recientemente por el asesinato del 5 de septiembre de 2009, pero el jurado falló 11 a 1 a favor de la culpabilidad y será juzgado de nuevo en una fecha futura. Está previsto que comparezca ante el tribunal el viernes. Su hermano, Zenaido Baldivia-Guzmán, de 38 años, fue declarado culpable el 15 de noviembre de 2022 y condenado en abril del año pasado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Zenaido Baldivia-Guzman fue juzgado previamente en 2016, pero terminó en un juicio nulo cuando los miembros del jurado empataron 11-1 a favor de la culpabilidad en el cargo de asesinato en primer grado. Según la fiscalía, Zenaido Baldivia-Guzman mató a la víctima y se sospecha que su hermano ayudó a deshacerse del cadáver. El cadáver fue hallado en el estacionamiento de un negocio situado en 1851 de Kettering, en Irvine, donde lo vio un empleado que se dirigía a su puesto de trabajo, según el ex ayudante del fiscal Robert Goodkin, que ahora es juez del Tribunal Superior del Condado de Orange. La víctima no llevaba efectos personales, pero parecía tener unos 20 años, medía unos 6 pies y pesaba 15 libras. Según un informe de acusación presentado el mes pasado en el caso de Gabino Baldivia-Guzman, el fiscal adjunto Harris Siddiq declaró que los investigadores sospechaban que la víctima tenía poco más de 20 años. El caso estuvo sin resolver durante 14 meses hasta que el material genético recogido de la mano izquierda de la víctima coincidió con el ADN de Zenaido Baldivia-Guzman, que había proporcionado una muestra genética para resolver un caso de violencia doméstica por un delito menor en el que estranguló a su novia y lanzó a su hijo de 9 años contra una pared cuando intentó intervenir, escribió Goodkin en documentos judiciales. La policía de Irvine puso a los hermanos bajo vigilancia y los detuvo tras un control de tráfico en noviembre de 2010, dijo Goodkin. Zenaido Baldivia-Guzman le dijo inicialmente a la policía que no sabía nada de un asesinato y luego dijo que estaba demasiado borracho en el momento del incidente para recordarlo, dijo Goodkin. Cuando se le confrontó con las pruebas, "admitió ciertas cosas", dijo Goodkin en su declaración de apertura del juicio. Los dos hermanos recogieron a la víctima en una zona de alta prostitución en Santa Ana por First Street y Harbor Boulevard la noche del 4 de septiembre de 2009, dijo Goodkin. "Las pruebas demostrarán que (el acusado) estaba escondido en la parte trasera de la camioneta y ella no lo ve", dijo Goodkin. Cuando la víctima vio a Zenaido Baldivia-Guzman en la parte trasera de la camioneta, mientras el hermano del acusado conducía, ella "empezó a gritar, 'Dejadme salir de esta camioneta'", dijo Goodkin. "Ella no quiere estar en una camioneta con dos tíos. Eso no formaba parte del trato". El acusado la metió en la parte trasera de la camioneta mientras ella gritaba pidiendo ayuda, dijo Goodkin. Cuando ella se defendió, el acusado "la golpeó en la cara y la golpeó con fuerza", dijo Goodkin, y añadió, "la golpeó hasta que se quedó callada". El acusado admitió que "apretó un poco" alrededor de su cuello, pero las pruebas muestran que la víctima fue estrangulada, dijo Goodkin. "No murió por un golpe contundente en la cara", dijo el fiscal. Los hermanos condujeron durante unos 90 minutos antes de decidirse por un lugar apartado en una zona industrial de Irvine para deshacerse del cadáver, dijo Goodkin. Los dos hermanos, que se dedicaban a la reparación de automóviles, tenían gasolina en la camioneta que Gabino Baldivia-Guzmán supuestamente utilizó para ayudar a prender fuego al cuerpo, dijo el fiscal. "No había tizne en sus pulmones", lo que indica que la víctima ya estaba muerta cuando le prendieron fuego, dijo Goodkin. Zenaido Baldivia-Guzman también escribió una carta de disculpa a la familia, que es una táctica común de la policía para solicitar una confesión. Copyright 2024, City News Service, Inc.



