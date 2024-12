'El Milagro de la Guadalupana', una experiencia sensorial, abre en Compton

COMPTON, Calif. (KABC) -- Una nueva experiencia sensorial que celebra la identidad mexicana en Estados Unidos ya está abierta en Compton.

"El Milagro de la Guadalupana" (The Miracle of Our Lady of Guadalupe) se encuentra en el Crystal Casino ubicado en 123 E. Artesia Blvd.

Nuestra Señora de Guadalupe es el título católico de la Virgen María que se le apareció a un campesino indígena mexicano en 1531.

Mariano Dominguez, productor ejecutivo de "El Milagro de la Guadalupana", explica lo que se puede esperar de esta nueva experiencia sensorial en Compton.

En el interior, los visitantes ingresarán a cuatro salas que incluyen proyecciones de gran formato, sonido, ambiente, espacios interactivos y más.

La experiencia estará disponible hasta el 15 de diciembre.

Para comprar boletos, visite