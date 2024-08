Un gran incendio de matorrales en Murrieta provoca evacuaciones

MURRIETA, Calif. (CNS) -- Un gran incendio de matorrales estalló en Murrieta el sábado, provocando órdenes de evacuación inmediata y un cierre de la autopista. El fuego fue reportado a lo largo del lado este de la autopista 215 entre las carreteras de Los Álamos y Clinton Keith, según el Departamento de Policía de Murrieta. Se reportaron incendios de estructuras a lo largo de Whitewood Road. Se emitió una orden de evacuación inmediata para el área al este de la 215, al oeste de Ruth Ellen Way y al norte de Los Alamos Road pero se levantó poco después. La autopista se cerró temporalmente al tráfico entre Los Alamos Road y Clinton Keith Road. La causa del incendio no se conoció de inmediato. Copyright 2024, City News Service, Inc.



