Hombre asesinado a tiros tras interrumpir robo del catalizador de su auto en centro de Los Ángeles

Saturday, May 25, 2024











This article can be read in English

kabc

CENTRO DE LOS ÁNGELES (CNS) -- Un hombre recibió un disparo mortal el sábado por la mañana a manos de uno de los tres sospechosos que estaban robando el catalizador de su vehículo en el centro de Los Ángeles, según informaron las autoridades. La víctima, de unos 30 años, observó a los sospechosos intentando extraer el catalizador de su vehículo sobre las 3 de la madrugada en la zona de West Pico Boulevard y South Hope Street, según el Departamento de Policía de Los Ángeles. Uno de los sospechosos disparó a la víctima y después el trío huyó del lugar. La policía fue enviada al lugar alrededor de las 3:15 a.m. Los paramédicos llevaron a la víctima del tiroteo a un hospital, donde fue declarado muerto. No se dispone de una descripción de los sospechosos. Los catalizadores son un objetivo popular entre los ladrones porque contienen metales valiosos que pueden revenderse. Se insta a cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo a que llame a la comisaría central de la policía de Los Ángeles al (213) 486-6606. Las personas que prefieran permanecer en el anonimato pueden llamar a Crime Stoppers al (800) 222-8477 o visitar lacrimestoppers.org.

Copyright © 2024 by City News Service, Inc. All Rights Reserved.