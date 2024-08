Pasadena City College abre un nuevo alojamiento para estudiantes saliendo del cuidado de crianza

PASADENA, Calif. (KABC) -- No es inusual que las universidades ofrezcan alojamiento a sus estudiantes, pero para Pasadena City College - es la primera vez.

"Lo que hemos hecho colectivamente es juntar todos nuestros recursos, dejar a un lado nuestros egos y decir vamos a crear más viviendas para jóvenes de crianza, de modo que no sólo tengan estabilidad, sino también la oportunidad de aprender y crecer", dijo Thomas Lee, Director General de First Place for Youth.

Las nuevas viviendas están destinadas específicamente a los estudiantes del colegio comunitario que salen del cuidado de crianza. Myh'Keith conoce de primera mano las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes de acogimiento.

"Puede ser un reto cuando se persigue la educación superior y que los colegios comunitarios no tienen dormitorios", dijo el ex joven de crianza Myh'Keith.

Con la ayuda de First Place for Youth, Myh'Keith consiguió una vivienda y el apoyo que necesitaba para triunfar en Pasadena City College. Cree que estas unidades le proporcionarán ese mismo apoyo.

"Me he quitado un peso de encima. Es mucho más fácil tener éxito en la escuela cuando no tienes que preocuparte de donde dormirás por la noche y no tienes que preocuparte de cómo vas a pagar las facturas", añadió Myh'Keith.

Más de 850 estudiantes del colegio se identifican como jóvenes de crianza actuales o antiguos. Las unidades son gratuitas para los estudiantes y han sido sufragadas por First Place for Youth, Pasadena City College y Heritage Housing Partners.

Los organizadores dijeron que el objetivo en los próximos 2 años es convertir una propiedad adjunta en otro complejo de 16 unidades para servir a aún más jóvenes de crianza.