2 heridos, servicio de tren impactado tras violento choque en el sur de Los Ángeles

LOS ANGELES (KABC) -- Al menos dos personas resultaron heridas el jueves por la tarde después de un horrible accidente que involucró a un tren de la línea Metro Blue en el sur de Los Ángeles.

El choque ocurrió poco antes de las 3:45 p.m. en la cuadra 1600 de E. Vernon Avenue, cerca de Vernon Station, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Cerca de 80 pasajeros iban a bordo del tren en el momento del accidente. El automóvil involucrado se partió por la mitad tras el choque.

La información preliminar indica que el automóvil hizo una vuelta a la izquierda frente al tren, lo que provocó el choque.

Los bomberos sacaron a una mujer del vehículo y fue trasladada al hospital en condición desconocida.

Un peatón sufrió heridas menores y también fue trasladado al hospital. Los investigadores dicen que ese peatón no fue atropellado por el tren.

Varios autobuses transportaron a los pasajeros entre las estaciones de Slauson y Washington debido al accidente, según Metro.

No se dieron a conocer más detalles. La investigación continúa.

Would you like to read this story in English? Click here