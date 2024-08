USDA emite alerta al consumidor por carne molida posiblemente contaminada con E. coli

This article can be read in English

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) emitió una alerta de salud pública para los productos de carne molida de res que puedan estar contaminados con la bacteria E. coli.

La carne molida producida por Greater Omaha Packing Co., Inc. el 28 de marzo de 2024, ya no está disponible para comprar por lo que "no se solicitó un retiro". Aun así, la agencia del gobierno publicó una alerta la semana pasada para advertir a los consumidores y a las instituciones de servicios alimentarios que pudieran tener el producto en sus congeladores.

"Se recomienda a los consumidores que compraron estos productos que no los consumen y a las instituciones de servicios alimentarios que no sirven estos productos", dijo la alerta del USDA. "Estos productos deben ser tirados a la basura o devueltos al lugar donde se compraron".

Los productos de carne de res tienen una fecha de "Use/Freeze by" del 22 de abril de 2024, y una fecha de empaque de "032824."

Haga clic aquí para ver la lista completa de productos incluidos en la alerta de salud pública con información adicional sobre las etiquetas del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS, por sus siglas en inglés).

Los productos llevan un número de establecimiento, "EST. 960A", en la marca de inspección del USDA.

"El problema fue descubierto por el establecimiento mientras realizaban un inventario del producto que estaba en espera porque dio positivo para E. coli O157:H7", declaró el USDA. "La compañía notificó al FSIS que involuntariamente utilizaron una porción de la carne contaminada para producir productos de carne molida que posteriormente enviaron al comercio".

Al momento de publicación, no se ha confirmado ninguna enfermedad relacionada con el consumo de estos productos.

Greater Omaha Packing Co., Inc. no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios adicionales de ABC News.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), algunos casos de E. coli pueden causar diarrea, y los gérmenes pueden contagiarse a través de alimentos o agua contaminados.

Cualquiera puede enfermarse de E. coli, pero los adultos mayores de 65 años, los niños menores de 5 años y las personas con sistemas inmunitarios débiles tienen más probabilidades de infectarse.

Los síntomas de E. coli, que pueden durar normalmente de cinco a siete días, incluyen "diarrea, que puede ser sangrienta, y la mayoría tienen calambres de estómago que pueden ser graves", según los CDC, así como vómitos y posible fiebre alta.