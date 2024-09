Carro choca contra autobús escolar, atropella mortalmente a ciclista en zona de Lakewood, según LASD

LAKEWOOD, Calif. (CNS) -- Una mujer que iba en bicicleta murió el viernes al ser atropellada por un vehículo que acababa de chocar con un autobús escolar en la zona de Lakewood, según informaron las autoridades. La mujer murió en el lugar de la colisión, que se produjo alrededor de las 8:30 a.m. en Del Amo y Norwalk boulevards, según el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles. No se disponía inmediatamente de información sobre su identidad. Según el departamento del alguacil, el autobús escolar sin estudiantes a bordo viajaba hacia el oeste por Del Amo Boulevard y giró a la izquierda en Norwalk Boulevard cuando un Honda supuestamente pasó un semáforo en rojo y chocó con el autobús. El Honda impactó entonces contra la mujer de la bicicleta, hiriéndola mortalmente, según el departamento del alguacil. "El conductor del autobús fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento por ansiedad", informó el departamento del alguacil. Se estaban investigando las circunstancias del accidente. No se informó inmediatamente de ninguna detención.

