Maestro bajo investigación tras engendrar un hijo con alumna menor de edad hace 35 años

Friday, September 13, 2024 11:38PM











This article can be read in English

ktrk

ANAHEIM, Calif. (CNS) -- Un maestro de banda de Lexington Junior High School, que está en suspensión administrativa, está siendo investigado por engendrar un hijo con una de sus estudiantes menores de edad hace unos 35 años, dijo la policía el jueves. Steve Graves, de 61 años, fue acusado de tener una relación sexual con una de sus estudiantes que denunció a la policía el 26 de agosto, según el sargento Matt Sutter del Departamento de Policía de Anaheim. En el momento de la supuesta relación a finales de 1980, Graves estaba trabajando en Loara High School en 1765 W. Cerritos Ave. dijo Sutter. Otra mujer contactada por los detectives dijo que tuvo una relación sexual con Graves cuando era su estudiante y tuvo un hijo con él, dijo Sutter. Graves fue puesto en suspensión el 29 de agosto, según el sargento. Graves también ha trabajado en Ball Junior High School, dijo Sutter. La policía estaba trabajando con los fiscales para determinar lo que, si los hay, los cargos podrían ser presentados que no sería prescrito por el estatuto de limitaciones. Cualquier persona con información útil para los investigadores se les pide que llame a los detectives al (714) 765-1623. Crime Stoppers del Condado de Orange aceptará denuncias anónimas al número 855-TIP-OCCS.



Copyright © 2024 by City News Service, Inc. All Rights Reserved.