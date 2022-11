Resultados electorales de las propuestas de California: ¿Cuáles se aprobaron y cuáles fallaron?

Los votantes de California tenían siete propuestas para votar en las elecciones del 8 de noviembre.

Estas propuestas se ocupan del aborto, las apuestas deportivas, las iniciativas medioambientales, las clínicas de diálisis, la educación artística y musical en las escuelas públicas y la prohibición del tabaco aromatizado.

Resultados electorales de las propuestas de California 2022

Propuesta 1 - Se proyecta que será aprobada

Aunque el aborto es legal en California, la Propuesta 1 enmendaría la constitución de California para decir que no se permitirá que el estado interfiera o niegue el derecho de una persona al aborto o a los anticonceptivos.

Propuesta 26 y 27 - Se proyecta que fallará

Las propuestas 26 y 27 habrían permitido las apuestas deportivas en casinos tribales, en las pistas de carreras de caballos, en dispositivos móviles y en línea.

Propuesta 28 - Se proyecta que será aprobada

La Propuesta 28 promete llevar programas de arte y música a todas las escuelas públicas y no les costará nada a los contribuyentes.

Propuesta 29 - Se proyecta que fallará

Por tercera vez en tres elecciones consecutivas, los votantes de California parecen haber rechazado una medida que habría ordenado cambios importantes en las operaciones de las clínicas de diálisis que brindan atención vital a 80,000 personas con problemas de riñon. Se prevé que la medida fracase, según The Associated Press.

Propuesta 30 - Se proyecta que fallará

Los residentes más ricos de California no verán un aumento de impuestos después de que los votantes rechazaran el martes una medida que habría aumentado las tasas sobre los ingresos por encima de $2 millones de dólares para ayudar a poner más autos eléctricos en las carreteras.

La derrota proyectada de la Propuesta 30 marca una victoria para el gobernador Gavin Newsom, quien hizo campaña en su contra a pesar de las medidas de su administración para prohibir la venta de autos nuevos a gasolina en la próxima década.

Propuesta 31 - Se proyecta que será aprobada

Los votantes de California aprobaron una ley que prohibiría los productos de tabaco aromatizados, como los cigarrillos de mentol y el jugo de vapeo gomoso de fresa. Los votantes decidieron el martes dejar que la ley entre en vigor después de que una campaña de las compañías tabacaleras la incluyera en la boleta electoral.

The Associated Press contribuyó a este informe.

Would you like to read this story in English? Click here